Lihtsad nipid, kuidas kulutada vähem elektrit, vett ja kütet, et kommunaalkulude pealt kokku hoida

Kui säästad energiat, säästad ka raha. IKEA iga-aastasest uuringust „Kodune elu“ selgus, et iga kolmas Eesti elanik ootab oma ideaalselt kodult, et see aitaks neil jätkusuutlikult elada, ja iga seitsmes, et see aitaks neil säästa. Koduste valgustite, küttesüsteemi ja kodumasinate värske pilguga üle vaatamine aitab nii energiat kokku hoida kui ka kulusid vähendada. Siin on mõned lihtsad nipid, mis teevad kodus säästmise hõlpsaks.