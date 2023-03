Lauljatar Hanna Martinson paljastab, kuidas jagunevad nende kodus majapidamistööd

„Igapäevaste majapidamistööde puhul pole meie jaoks vahet, kas süüa teen ja pesu pesen mina või minu kaaslane Harri. Usun, et ideaalis võiksid majapidamistööd jaguneda võrdselt ja mõlemal poolel võiks olla võimalus valida endale meelepärasemad ülesanded. Meie just nii need tööd olemegi jaotanud,“ sõnas tuntud Eesti laulja Hanna Martinson.

Martinson leiab, et sool ei peaks olema pistmist sellega, kes milliseid ülesandeid kodus teeb. „Mäletan kooliajast üht neiut, kes kasvas üles koos emaga. Kuna peres meespool puudus, panid nad ise kokku nii köögimööblit kui ka parandasid pliidiust. Erand ei olnud ka trelli kasutamine või ummistuste eemaldamine. See on mul siiani meeles kui hea näide, kuidas sugu ei pea kodutööde puhul rolli mängima,“ sõnas Martinson.

Majapidamistööde päevik aitab hinnata kõigi panust

Lauljatar ei salga sugugi, et nii mõnigi kord on üks või teine pool tundnud, et tema panus kodutöödesse on suurem, ja see on tekitanud nende suhtes pingeid. „Võtsimegi siis vastu otsuse pidada majapidamistööde päevikut, kuhu märkisime ära, kes, kui palju ja mis kodutöid teeb. Kõik, kellele sellest rääkisime, tegid suured silmad ja naersid, arvates, et see on mingi nali. Ehkki see võis tunduda tõesti päris meeleheitlik, siis juba pärast ühte kuud päevikupidamist oli pilt selge ja otsustasimegi kodutööd suhteliselt võrdselt ära jaotada,“ kirjeldas Martinson.

Martinson ja tema elukaaslane usuvad, et suhtlemine on kõige alus. „Võtke aega, et omavahel ausalt ja viisakalt arutada, mis kumbagi osapoolt häirib. Sedasorti vestlusele võiksid mõlemad pooled tulla n-ö neutraalses meelestatuses, et vestlus ei oleks etteheidetest laetud. Õppisime omast kogemusest, et kriitika ja teise mahategemine – veelgi hullem, näägutamine – ei täida eesmärki. Oluline on, et mõlemal oleks võimalik pakkuda oma lahendus, kuidas olukorda paremaks muuta,“ sõnas Martinson ja lisas, et võti peitub kompromisside tegemises.