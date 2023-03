Tegelikult on selle ebameeldiva probleemi lahendamiseks olemas suhteliselt lihtne ja taskukohane lahendus - vihmaveesüsteemide jäätumiskaitse. See takistab talvisel ajal jääpurikate tekkimist räästa servale ning hoiab vajadusel katuse ääre lume ja jää eest puhtana.

Siiski tuleb silmas pidada, et jääpurikad räästas on põhjustatud maja kehvast soojustusest ja seega on pikas perspektiivis mõistlik tegeleda ka probleemi algpõhjusega. Kuid seni, kui suuremad tööd on võimalik ette võtta, on vihmaveesüsteemide jäätumiskaitse hea alternatiivne lahendus.