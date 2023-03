Köök on tänapäeval rohkem kui lihtsalt söögitegemise ruum - siin süüakse, veedetakse vaba aega ning seda kasutatakse sageli kodukontorina. Valgustus on köögi oluline osa. Miks rääkida nii spetsiifiliselt söögilaua valgustusest? Muutused köögi funktsioonis on pannud disainerid sellele alale rohkem tähelepanu pöörama. See on koht, kus veedetakse suurem osa oma ajast pärast toidu valmistamist. Mis on kuumimad trendid ning missugustele valgustitele anti hitihoiatus?