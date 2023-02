FOTOD | Valmis Eesti esimene superdemo näidiskorter. Missuguseid innovatiivseid lahendusi sealt leiab?

Elutoa pärliks on sisearhitekti sõnul mööblisse integreeritud veeauru kamin, mille leegi imitatsioon on üllatavalt realistlik, samas absoluutselt ohutu ja isegi kasulik, sest niisutab mõnusalt ruumi ja loob meeldiva atmosfääri.

Sile ja kenasti viimistletud lagi väärib vastavat valgustust. „Elutoa perimeetril kasutasime spetsiaalset karniisi, mille siseküljele paigaldasime lineaarse LED-valgustuse. Valgus on dimmerdatav ning annab väga pehme ja loomuliku üldvalguse,“ kirjeldas sisearhitekt. Ta lisas, et karniis kui arhitektuurne detail teeb visuaalselt lage kõrgemaks ja lisab interjöörile klassikalise noodi.

Kaamos Kinnisvara sisearhitekt Aljona Radomski võrdleb superdemo korterit autoga, mida klient vastavalt oma maitsele komplekteerib. „Sarnaselt uutele automudelitele on superdemo korteris näidatud lahendused, mis ei kuulu standard pakettide juurde, vaid mida klient saab põnevate unikaalsete lisadena valitud paketile lisada,“ selgitas ta ning rõhutas, et superdemo on ühe kodu maksimaalse komplekteerimise näide.

Ebastandardsed lahendused jõudsid ka superdemo korteri magamistoa garderoobi. „Kuna ruumi suurus lubas, projekteerisime sinna walk-in garderoobi. Tavaliste kipsseinte asemel kasutasime klaasi, mis säästab ruumi ja annab interjöörile õhulisust.“

Vannitoas on Villeroy&Boch sanitaarkeraamika tippmudelid, mis on sisearhitekti sõnul erilised nii välimuselt kui sisult. „Valisime musta sarja, sest keraamika ei pea alati valge olema. Samas toonis on Hansgrohe sanitaartehnika ja dušinurga seina integreeritud valgustusega metallnišid, kus saab mugavalt hoida nii dušitarvikuid kui kosmeetikat.“

„Vannituppa paigaldasime puldiga juhitava bidee funktsiooniga WC-poti, mille loputuskasti nupp on valgustusega ja lülitub heli peale automaatselt sisse ehk öösel vannituppa sisenedes ei pea üldvalgustust sisse lülitama,“ kirjeldas vannitoalahendusi Radomski.

Erilised nutilahendused välisuksest magamistoani

Superdemo näidiskorteri nutilahendused algavad telefonist lukustatavast uksest. Esiku valgustus läheb põlema liikumisanduri abil ning lahkudes saab kogu korteri valgustuse välja lülitada ühest lülitist.

Kodus aitab veeaurukaminale lisaks mõnusat atmosfääri luua ka Sonos kõlarite süsteem. Magamistoa kõlaril on öökapi roll, mille peal saab juhtmeta laadida telefoni.

Köögi üheks targimaks lahenduseks peab sisearhitekt prügisorteerimist toetavat köögihunti. Mugavust lisab ka joogivee filtriga köögisegisti.

Elutoa ja magamistoa kardinaid saab juhtida puldiga ning korteri igapäevase tolmuvabaduse eest hoolitseb robottolmuimeja. Selle liikumist korteris ei takista ükski lävepakk ega üleminekuliist, kuna tavapärasele lävepakule eelistas sisearhitekt allalaskva lävepaku süsteemi. Korteris on olemas ka jahutussüsteem.

Mitmed lahendused sobivad ka juba valmis korteritesse

Superdemo nutikaid lahendusi saab lisada ka juba olemasolevatesse korteritesse. „Lahendused, mis ei vaja projekti muutmist ega eelda märkamisväärseid konstruktiivseid muudatusi nagu nutiluku, aurukamina või kõlarite paigaldus, saab lisada valmis korterile. Jahutussüsteemist ja sanitaartehnikast tuleb mõelda küll juba varakult ehk ehituse algfaasis,“ rääkis sisearhitekt.

Superdemo ehk läbimõeldud erilahendustega korteri ehitamine on kallim, kuid sisearhitekti sõnul väärivad kõik need mugavused lisainvesteeringut. „Numbrid võivad pisut kõikuda sõltuvalt korteri suurusest ja planeeringu eripärast, kuid keskmiselt on täiskomplekteeritud korter standardsest 30% kallim. Nutikad erilahendused ei too endaga kaasa täiendavaid kõrvalkulusid, pigem vastupidi, aitavad säästa ja tarbida targalt nii elektrit kui vett,“ ütles Radomski.

Ta lisas, et maailm muutub kiirelt ja see mida peame tänapäeval innovatsiooniks, muutub homme standardiks. „Elu ei lähe kunagi soodsamaks, vaid kallineb iga aastaga. Arvestades seda ma küll usun, et ajast samm ees olemine tasub ennast pikas perspektiivis ära.“