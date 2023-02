Tunned end lõputuna näivate majapidamistööde tõttu kurnatuna? Neli nippi, kuidas kodus majapidamistöid jagada

Psühholoog Rita Rätsepp usub, et sooline lõhe on pigem aegade jooksul välja kujunenud harjumus. „Majapidamistööde eest vastutamine on naistele loomuomasem kui meestele. Kui minna tagasi iidsetesse aegadesse, siis naised olid need, kes koopa korras ja tule elus hoidsid, süüa tegid ning laste eest hoolitsesid. Mehed olid kütid, kes vastutasid toidu lauale toomise eest. Selline lähenemine ei ole täielikult kadunud, kuigi arusaam, et ajad on muutunud, on ühiskonnas vaikselt juurdumas,“ selgitas Rätsepp.



Ka lapsepõlvekodust tulevad väärtused ja käitumismustrid võetakse täiskasvanuellu kaasa ning mõnel juhul on mustreid ka raske murda. „Näiteks kui lapsepõlvekodus oli ema see, kes peamiselt süüa tegi ja koristas, on seda mustrit täiskasvanuna oma peres väga lihtne jätkata. Kui see aga on pereliikmetele vastuvõetamatu, siis tuleks kindlasti mustrit muuta,“ ütles psühholoog.