Katusekivist fassaadiga saad kodule kauni ja kaasaegselt minimalistliku välimuse anda

Tallinna lähistele Assakule endale uue kodu rajanud Aimar Arakul oli alguses mõte teha majale tellistest fassaad, aga see ei sobinud hoonele planeeritud lamekatusega. „Jalutasime Uuesalu elurajoonis ringi ning nägime katusekividest fassaadi, mis meile mõlemale elukaaslasega meeldis,“ meenutas Arak. „Arutasime seda võimalust arhitektiga ning saime infot teiste katusekividest fassaadidega majade kohta, et neid vaatamas käia. Paljud nende välisseinad olid kaetud tasapinnalise betoonist katusekiviga, kuid meie otsustasime sileda keraamilise katusekivi kasuks. Keraamiline kivi tundus kuidagi meeldivam ning selle eelistamisel mängis suurt rolli äärekivide disain, kuna meie fassaadil on paljudes nurkades üleminek lehisevoodrile. Lõpptulemus sai väga hea.“

Lisaks ägedale ja eristuvale disainile peab majaomanik katusekivist fassaadi eeliseks pikka eluiga ja vastupidavust „Loodan, et see fassaad on väga pikaajaline ning hooldusvaba,“ rääkis ta. „Käid lihtsalt välisseinad survepesuriga üle ega pea seda uuesti värvima nagu puitvoodrit.“

Katusekividest fassaadid on samas hinnaklassis laudise ja krohviga

BMI Monieri müügijuhi Erkki Tepperi sõnul arvatakse sageli, et katusekivid on liiga kallis materjal fassaadide katmiseks, ent enamike fassaadimaterjalide hinnatõusu tõttu on see lahendus täna samas hinnaklassis teiste enimlevinud fassaadilahendustega. „Kui võrrelda Eesti fassaadimeistrite avalikke hinnakirju, siis võib öelda, et välisseinte katmine nii eelnevalt värvitud voodrilaua, kergkrohvi kui ka siledate katusekividega on samas hinnaklassis vahemikus 11–30 €/m2,“ ütles Tepper. „Ka soojustuse ja aluskonstruktsiooni maksumus on nii laudise kui katuskivide puhul sama ning sarnases suurusjärgus krohvi alla paigaldatava vahtplastist isolatsiooniplaadiga (EPS). Tellisfassaadide kasutamist piirab oluliselt kallim maksumus, kuna fassaadikivi enda hind algab 30 €/m2, ent selle ladumine on umbes kaks korda kallim teiste enimlevinud materjalide paigaldusest.“