Abiks algajale kodukujundale: kuidas planeerida eelarvet, leida ühtne stiil ja luua isikupärane kodu?

Oled esimest korda oma kodu sisustamas ja ei tea, mis otsast pihta hakata? Ilma eelneva kogemuseta kodu kujundamine võib algul tunduda päris keeruline ja natuke hirmutav väljakutse. Valikut on poodides peadpööritavalt palju ning aega seda kõike läbi töötada ei ole meil kellelgi. Lihtsam variant on muidugi sisekujundaja appi võtta, aga väga okei on ka enda kodu puhul ise kätt proovida ja edasiseks eluks väga head teadmised ning kogemused saada. Meil kõigil on muidugi erinevad võimalused ja soovid, aga siin on üks päris konkreetne teekond, mida järgides on lootust hea tulemuseni jõuda.