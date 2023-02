Miks on tool eriline? Talupoja elamises oli sellel suurem tähendus kui tavalisel tarbeesemel

Tänapäeval pole ilmselt kodu, kus poleks tooli. Tool on igapäevane tarbeese, mille peal mõte tavaliselt pikalt ei peatu ning vähestel on tänapäeval oma „lemmik.“ Vesteldes Eesti Rahva Muuseumis näituse „Nelja jalaga maa peal. Eesti talutool“ kuraatorite Liisi Jäätsi ja Mariliis Vaksiga taban end mitu korda mõttelt, kui argine ja sageli ka nähtamatu on tool meie kodudes. Iseenesest mõistetav kodu osa. Täielikult funktsionaalne ese. Muidugi on ka disaintoole, mis teises äärmuses - need tuuakse toas fookusesse ning luuakse sellest silmatorkav dekoratiivne asi.