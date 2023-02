FOTOD | Võluvalt põhjamaine kodu inspireerib minimalismi ja stiilipuhtusega

Teele jäävad uksed nii suurde panipaika kui kaunisse minimalistlikku tualettruumi. Korteri mõlemas tualettruumis on lihtsad valged seinaplaadid ning hallikas toonis keraamilised põrandaplaadid, mis loovad tagasihoidlikult elegantse tulemuse. Mustad detailid ning rohelised ja heledad tekstiilid hoiavad kaunilt tervet korterit läbivat värviskeemi. Kodus on ka väiksem riiulitega panipaik, kus hoitakse kodutarbeid ja pesu.

Kaunis hele avatud köök ja elutuba on kui suurepärane näide põhjamaise stiili meistriklassist. Harmoneeruv ja minimalistlik, viimse detailini viimistletud täius. Eestoa teleri taha on loodud mustast puidust pilkupüüdev aktsentsein. Vastasseinas asuva diivani kohal on ootamatu lahendusena loodud suur klaasitud aken, et pikendab elutoa osa ning toob ruumi rohkem valgust. Klaasitud akende taha jääb ruum, mida kasutatakse kodukontorina. Kodukontori mustade raamidega uksed avanevad esikust kahele poole. Uste ruudumuster kordab kontori ja elutoa vahelise akna mustrit.