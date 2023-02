HEA TEADA | Nippe, kuidas rahakotisäästlikult kodu remontida

Praagi ennetamise sääst

Põrandamaterjali sääst

Põrandakatete sortiment annab laia valikuvõimaluse, mis teeb omakorda otsustamise keeruliseks. Kuna paigaldus moodustab märkimisväärse osa hinnast, tasub kiigata materjale, mille paika sättimisega saab ise hakkama. Selleks sobib laudparkett, laminaat, korkparkett ja erinevad rullmaterjalid. Kõige keerulisem on ise paigaldada laudpõrandat, lippidest parketti ja keraamilist põrandaplaati. Üldiselt on laminaat üks soodsamaid valikuid, aga alati tasub uurida konkreetse laminaaditootja kvaliteedi kohta tagasisidet. Laminaadi populaarseks alternatiiviks on vinüülparkett, aga selle paigaldamiseks peab olema väga sile aluspõrand. Kui remondi käigus on soov lahendada ka heliisolatsiooni küsimusi, võiks eelistada heli summutavat korkmaterjali. Puidu puhul tasub teada, et mida soodsam puit, seda pehmem – näiteks männipuitu kipuvad kergelt täkked tekkima. Olenemata valitud materjalist on oluline seda hästi hooldada ja heaperemehelikult hoida. Iga põrandat tuleb puhastada õige pesuvahendiga, samuti tuleb arvestada, et materjali eluiga lühendab liiva ja vee sattumine põrandale, aga ka rasked mööbliesemed ja kontsatäkked.



Säästukohti remondil on veelgi. Näiteks vannitoa keraamilisi plaate ei ole tarvis vahetada, kui need on täiesti terved ja ruumi sisekliima on hea. Keraamilisi plaate saab värvida selleks spetsiaalselt mõeldud vahenditega, tegu on küll ajamahuka projektiga, aga igaüks peaks hakkama saama. Samuti saab värvida või üle kleepida köögimööblit, eeldusel, et see on muidu korralik. Kõrgläikelisest köögist võib saada mati, tumedast heleda, aga värvimisprotsessi kõrval on tähtis pöörata tähelepanu ettevalmistavatele töödele ning varuda aega ja kannatust, sest tegu pole paari tunni tööga.