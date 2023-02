Ümbritse end armastatud esemetega ja tunne end kodus hästi: galerii taskukohaste sisekujundusideedega

„Loo fotokollaažid, mis meenutavad ilusaid mälestusi. Üks galerii loomise viise on korrastada oma kunstitööd ja pildid seinal sama suuruse ning sama värvi raamide järgi, et luua ühtne ilme. Teistsugune lähenemine on aga pilte just vabamalt rühmitada, kombineerides erineva värvi, laiuse, tekstuuri ja suurusega pildiraame, et luua lõbus ning loominguline tunne. See on lihtne, kuna sa ei pea midagi mõõtma ja saad alati tahtmise korral pilte lisada. Alusta ühe või kahe fookuspunktiga ja ehita sealt edasi,“ soovitas Castro. Ta julgustab kaunistama kohti, mis muidu kasutust ei leia, näiteks uste kohal ja akende all olevat ruumi – ka neil on potentsiaali saada väga isiklikuks ning ilusaks galeriiks.