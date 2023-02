Vaba aeg kulub vaid koristamisele ja kokkamisele?

IKEA sisekujundaja Pedro Castro ütleb, et suurepärane võimalus, kuidas õpetada lapsi ruumi korrashoiu eest vastutama, on hästi läbimõeldud ja nende pikkusele kohandatud hoiulahendused. See teeb laste jaoks oma toa koristamise lihtsamaks. „Lastetoas võiks kasutada erinevaid moodulpanipaiga kombinatsioone, mida on vastavalt lapse kasvule lihtne lisadetailidega kohandada. Ühtlasi saab mooduli paigaldada laste jaoks sobivale kõrgusele, et enda järelt koristada,“ selgitas Castro. Ta lisas, et puhtama väljanägemise ja veelgi lihtsama korrastamise huvides on soovitatav eelistada kinnist panipaika ja panna riiulitel asjad kastidesse.

„Korrastada soovitan kategooriate järgi, sest siis on kohe näha, kui palju asju kodus selles kategoorias on. See annab signaali, et mingeid asju on liiga palju ja teatud osa neist saab näiteks taaskasutusse viia,“ sõnas Pärkma. Kategooriate kaupa korrastamine tähendab, et kõik asjad ühest kategooriast, nagu raamatud, riided, jalanõud jms, tuleks kokku koguda ja siis ükshaaval otsustada, kas see on vajalik ja loob kodule väärtust juurde või on sellest vaja loobuda.