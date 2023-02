Lennukaid ideid rohenäppudele vertikaalse rõduaia loomiseks

Rõdule vertikaalse aia loomiseks pead esmalt veenduma, et rõdu on aia jaoks sobilik, otsustama, millised taimed on sinu rõduaia jaoks parimad, ja valima meeldiva kujunduse.

Millele mõelda rõdule aeda planeerides?

Rõdule jõudva päikesevalguse hulk: Mõned taimed õitsevad otsese päikesevalguse käes, teised armastavad varju. Kui sa veel täpselt ei tea, missuguseid taimi kasvatada soovid, on valikut lihtsam teha. Uurid välja, kui palju päikesevalgust sinu rõduni jõuab ning otsustad selle põhjal. Kui aga juba tead, mis taimi kasvatada soovid, pead veenduma, et sinu rõdu neile ka sobilik elukoht on.

Kaitse ilmastikuolude eest: Vihm, lörts, lumi või päike – enne vertikaalse aiaga alustamist tee kindlaks, kas valitud taimed suudavad ilmastikuoludele vastu pidada või mitte.

Anumatega töötamine: Kuna taimed elavad pottides või anumates, on oluline arvestada nii juure kui ka taime suurust. Mõned taimed võivad kasvada rõduaia jaoks liialt suureks ning vajada lõpuks, et juurte laienemise võimaldamiseks nad maasse istutatakse. Mõtle juba ette, kas sul on see võimalus olemas.

Rõdu suurus: On ilmselge, et rõdul peab olema piisavalt ruumi vertikaalse aia rajamiseks, samuti peaks seal aga olema piisavalt ruumi aia eest hoolitsemiseks.

Nüüd aga põnevama osa juurde! Otsisime ägedaid rõdule kujundatud vertikaalaedu, et mõtted liikuma saada.