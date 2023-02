9 kavalat ja rahakotisõbralikku IKEA häkki mööbli muutmiseks

1. Salajane riiulitega mängupesa

Loo äge mängu- ja lugemisnurk. Selle asemel, et paigutada riiulid seina äärde, aseta need hoopis küljega vastu seina nii, et riiulid on üksteise poole pööratud. Seina külge kinnitatud puidust torule või baldahhiini hoidjale kinnita kerge kangas, millest saab üle riiulite põrandani voogav varikatus. Mõnus ja muinasjutuline pesa ongi valmis. Kui ruumi on vähe, võid ühe riiulitest asendada ka voodi otsaga.

2. Asenda kapiustel puit rotangiga

See suurepärane IKEA häkk annab su magamistoa või eestoa kapile kiirelt disainervälimuse. Eemalda uste sisemised puitpaneelid ning pane asemele praegu väga moodne rotangvõrk. Kui soovid võid ukse puidupaneeli asendada ka suhkruroo, mõnusa linase või pehme puuvillase tekstiiliga.

3. Säästa ruumi kitsa öökapiga

Kui sul on väike eelarve või ruumipuudus, aitab see häkk suurepäraselt. Seinale kinnitatud öökapi loomiseks vajad kahte IKEA Mosslanda pildiriiulit. Üks neist kinnita seinale õiget pidi ning teine selle kohale tagurpidi. Öökapi saad veelgi ägedamaks muuta, kui lisad sinna külge LED-ribavalgusti.

4. Muuda kitsas raamaturiiul magamistoa pingiks

Aseta üherealine Kallax külili voodi jalutsisse, et luua mahukas panipaigaga iste. Riiulitesse saad vastavalt oma soovile kas lisada korvid või uksed ette osta. Pehme istme loomiseks kata poroloonitükk meeldiva kangaga. Samuti võib pingile lisada jalad või dekoratsioonid.

5. Kitsast jalanõuriiulist kaunis tualettlaud

Vähe ruumi, aga unistad tualettlauast? Ikea Hemnesi kingakapp on vaid 22 cm sügav, nii et see võtab toas minimaalselt ruumi. Kapi peale saad luua endale kauni tualettlaua ning kapis endas hoida, kas jalanõusid või hoopis riideid ja pesu. Isikupära lisamiseks asenda kapinupud endale meeldivatega. Ära unusta kapi kohale peegel riputada.

6. Lihtne ja stiilne riiul