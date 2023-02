Mida teha korterelamu välja ehitamata pööninguga?

Uued korterelamud planeeritakse enamasti nii, et ühtegi kasutuseta ruumi neis ei leidu. Samas vanades viilkatusega majades on selliseid ruume endiselt. Pööningukorrus, mida varasematel aegadel kasutati asjade hoiustamiseks ja pesu kuivatamiseks on tänapäeval jäänud tihti täiesti kasutuseta. Äärmisel juhul kasutab mõni majaelanik katusealust ruumi oma isikliku kolikambrina, kuid tihti ei ole kõigil korteriomanikel isegi tekkinud mõtet selle olukorrale silma peale visata.