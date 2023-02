Imelise lõhna ja ilu poolest hinnatud roosi peetakse lillede kuningannaks, mistõttu pole ka imestada, et neid on mitmetes luuletustes romantiseeritud ning nende värvidele tähendusi omistatud. Kui planeerid roose kasvatama hakata või soovid hoopis kellelegi roose kinkides kindlat sõnumit edasi anda, soovid ehk teada, mida erinevad roosiõite värvused sümboliseerivad. Roosiõite värvuse tähendused on enamasti välja kujunenud 1800ndatel, mistõttu on see lugemine üsna lõbustav.