Luksuslik A22 Riias ühendab endas art deco, sajandi keskpaiga modernismi ja John F. Kennedy

Hotelli šikilt musta välisilme taga asuvad kakskümmend tuba, mis on täidetud pehme sameti, poleeritud messingi, marmori, parkettpõrandate ja disainmööbliga ning mis kõik kõnelevad piirkonna uhkest juugendajaloost. Endises USA saatkonnahoones asuv 1930. aastatel ehitatud hoone renoveeriti põhjalikult sisearhitekt Stephan Boldirevi (Riia büroo CBP Design) käe all ja juba sisse astudes sosistab luksus vaikselt kõrva, et peaks veel paar lisaööd broneerima.