Ruumi napib? Laoteenuse pakkujad, keda võid usaldada

Pärast lepingu sõlmimist võib alustada kohe oma asjade minilattu kolimist, kasutades laohoones olevaid kaubakärusid ja lifti. Laohoones on soojustagastusega ventilatsioon ja aasta ringi hoitakse ruumides vähemalt 14-kraadist temperatuuri, mistõttu võib olla kindel, et klientidele olulised asjad on minilaos hoolikalt kaitstud ega saa külma- ja niiskuskahjustusi. Everaus Miniladude hoone asub tiheasustusega turvalises piirkonnas ja ligipääsuõigus hoonele on vaid valideeritud telefoninumbri kasutajatel. Hoones ja selle territooriumil on ka videovalve ning kõik minilaod on kindlustatud.