Asjad kapist välja! Cluttercore toob halli argipäeva ja interjööri tagasi lapsiku rõõmu ja nostalgia

Aastaid on räägitud, et vähem on parem. Kui ei kasuta, siis anneta või vii ära. Ometigi on selle mõtteviisi kõrval juba pikemat aega maailmas maksimalism populaarne olnud. Nüüd aga on uusim internetist alguse saanud suund veelgi kaugemale läinud. Mõned kutsuvad seda Marie Kondo hirmuunenäoks ning teised ütlevad, et tegu on lihtsalt inimestega, kes ei viitsi koristada ning kutsuvad oma käitumist nüüd stiiliks.