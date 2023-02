See lugu on pikk, aga lühike, ja kummaline, ent loogiline. Olen väikesest peale soovinud tegeleda millegi loovaga. Kui aga jõudis kätte aeg, mil tuli valida üks suund ja seda edasi arendada, jooksin ma kokku. Nooled näitasid muusika, moe, teatri ja teab veel mille suunas. Ükski variantidest ei tundunud siiski nii õige, et oleksin tahtnud pea ees sisse hüpata ja proovida, kas saan päriselt ka hakkama. Sisekujundust seal hulgas aga polnud – see oli minu jaoks väga kauge ja võõras ning ma ei osanud selle peale mõeldagi.