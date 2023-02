Vau! Vaata, kuidas valmis romantiline printsessituba, kus kõik on ise ehitatud, õmmeldud või redisainitud

Romantiline, tütarlapselik ja shabby chic, on sõnad millega võiks seda tuba kirjeldada. Tuppa sisenedes ei reeda miski, et tegu pole poest ostetud mööblikomplektiga. Viimse detailini läbi mõeldud ja targalt planeeritud tuba on tõeline inspiratsiooniallikas, mis kestab kindlasti aastaid ning kasvab koos lapsega.