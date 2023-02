Keskkonnasõbralikud aiad

Meeldib see või mitte, kliimamuutused kujundavad käesoleval aastal aias mitmeid valikuid. Viimaseid aastaid on iseloomustanud äärmuslikud ilmastikuolud ning üldine temperatuuri tõus. Need aga dikteerivad jõuliselt istutamistrende. Aedade loomisel, taimede valikul ja istutamisel ning hooldamisel on ennekõike suur mõjutaja tungiv vajadus olla säästvam. Väljendub see vee tarbimises, taimede mitmekesisuse kasvatamises ja kohalikult saadaoleva kasutamises.