Kuidas luua endale magamistuba, mis toetab nii naudingut kui eksperimenteerimist?

Tee kindlaks tujurikkujad

Võib juhtuda, et magamistoas on rohkem seksiisu takistajaid kui toetajaid. On inimesi, kelle seksiisu viib ära magamistoas asuv pestud riiete hunnik või restil kuivav pesu. Iga kord kui ta tuppa siseneb, kõnnib ta sellest mööda või märkab seda silmanurgast - see on pidev meeldetuletus tegemata kohustustest. Tundub võimatu kõndida mööda pesuhunnikust, nii et see mõtteid endale ei tõmba, ning siis kohe „õiges“ meeleolus meelalt voodisse hüpata.