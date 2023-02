Oled kunagi mõelnud toast, mis on mõeldud seksiks? Netflixi seriaal „How to Build a Sex Room?“ (“Kuidas ehitada sekstuba?“) pakub sellise toa kujundamiseks rikkalikult variante. Briti sisekujundaja Melanie Rose, keda kutsutakse ka naudingumaailma Mary Poppinsiks, on keskendunud seksikate mängutubade loomisele. Kuidas luua endale koju unistuste sekstuba?