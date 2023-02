Lihtsad näpunäited, kuidas kodus vett säästa ja seeläbi kodukuludelt kokku hoida

Eelista dušši vannile

Kärmas leiab, et inimestel oleks lihtsam vett säästa, kui nad teaksid, kui palju erinevad tegevused või seadmed vett tarbivad. „Inimesed saavad oma veetarbimist jälgida, kui näiteks kirjutavad veenäidu ülesse enne ja peale duši all käimist. Nii saab teada veekoguste vahe ja seejärel arvutada, kuidas igakuine veearve muutuks, kui oleme lühemalt duši all,“ sõnas Kärmas. Igakuisel veearve on näha veehinna kulu kuupmeetri kohta, mistõttu on kalkulatsioone lihtne teha.