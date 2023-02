Lähme seiklema! Arhitektuurikool lõi Tartu avastamiseks toreda maastikumängu

Tartu harukooli õpetaja Kristin Leisi poolt loodud uus maastikumäng Tartu linnaruumi avastamiseks on tore ajaviide nii lastele, noortele kui peredele koos aja veetmiseks. Neile, kes Tartusse seiklema ei jõua, on aga kolm mängu Tallinnas. Avastamiseks on Liina-Liis Pihu Paljassaare poolsaare, Eva-Liisa Lepiku Tallinna Linnahalli ümbruse ning MTÜ Lasnaidee ja Maria Derlõši Lasnamäe teemalised maastikumängud. Maria on olnud Arhitektuurikoolis ka juhendajaks.