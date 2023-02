VIDEO │Ringkäik Jennifer Lopeze Prantsuse maakodu stiilis villas Bel Airis

Kodu kujundas modernistliku joonega arhitekt Samuel Marx, keda oli mõjutanud rahvusvaheline stiil. Hiljem kujundati see Prantsuse maakodu stiilist inspireerituna ümber, kasutades rohkelt kive ja puitu, et rõhutada maja ümbritsevat kaunist loodust.

Rohelusse peitunud villa juurde kuuluvad külalistemaja, bassein, sajakohaline vabaõhu amfiteater, pagood ja privaatne liivase rannaga järv. Villas on treeningusaal, rikkaliku sisustusega söögituba, piljardilauaga mängudetuba ja kodukino. Kinoseintel on nende filmide plakatid, kus Jennifer Lopez ja Ben Affleck mänginud on, näiteks „Hollywoodlandi“, „Monster-in-Law’“ ja „El Cantante“ oma.