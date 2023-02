The Unbuilt Gallery of Architecture - ehitamata galerii, mis keskendub virtuaalsele arhitektuurile. Virtuaalne arhitektuur on vaba limiitidest ning annab suurepärase võimaluse eksperimenteerimiseks. Pole kuludest ja ehitusvõimalustest tulenevaid pingeid. On vaid arhitektide võimalus täielikult teostada oma visioon ning pakkuda arhitektuurseid elamusi igaühele, kel internetiühendus.