FOTOD │Pallase mööbli- ja tekstiilitudengid esitlevad Stockholmis kuue sisustustoote prototüübiga oma visiooni

Kas ja kuidas luua midagi uut, kui tuleb silma vaadata tõsiasjale, et materjalide nappus ja ületootmisest tingitud kahju loodusele on kaasajal saanud peamiseks väljakutseks? Pallase mööbliosakonna ja tekstiiliosakonna üliõpilaste disainimeeskonnad alustasid disainiprotsessi piiratud koguse etteantud puitmaterjaliga, millele lisaks leidis iga meeskond oma toote jaoks materjalijääke ning järgis oma tootearendusprotsessis väärtustava taaskasutuse põhimõtteid. Koostööprojekti TÜHI/EMPTY tulemusena on valminud kuus sisustustoote prototüüpi, mille disainimisel on kasutatud mõlema valdkonna oskusi ja võimalusi. Toodete esitlemine rahvusvahelisel erialamessil annab tudengitele võimaluse saada vahetut tagasisidet ning sõlmida kontakte tulevikuks.

Messil tulevad esitlemisele riidestange TRAADISTICK, tugitool UNTANGLE, sisustuselement MULTISHELF, puhketool EMPTY/CHARGED, moodulriiul REST ja istumisalus COMA.

Teeme nendega tutvust!

TRAADISTICK

on riidestange, mille puhul on hõre traat kombineeritud jõulise maakivi ning puidust pulkadega, mis loob pealtnäha hapra üldmulje. Tegemist on skulpturaalse elemendiga showroom’i, ateljeesse, messile - või miks mitte ka koju! TRAADISTICK on valmistatud looduslikest ja taaskasutatud materjalidest ning traadist osa kudumiseks on kasutatud MultiWeave tehnikat.

Autorid: Ülle Järv, Teiloora Ojaste, Caroliina Ladva

UNTANGLE

on käsitaftingtehnoloogias kootud pehme ja samblase kattega tugitool, millel istudes on hea oma mõtteid lahti harutada. Pikemad ja lühemad pinnad ning toonide segunemine annavad tugitoolile mängulise välimuse. Muster moodustub veluurse ja aasalise pinnastruktuuri kombinatsioonist. Toolikanga loomisel on kasutatud lõngajääke. Tugitooli karkass on valmistatud vineerist, pehmuse loomiseks on kasutatud porolooni jääke. Vormilt on tugitool minimalistlik. Osaliselt kangaga katmata pinnad annavad aimu kasutatud materjalidest. Tooli tagaküljel asub avatud riiul.