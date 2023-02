FOTOD │ Hubane ja õdus kodu, kus mõnusalt praksuva kaminatule ääres raamatuid lugeda

Õrn lilleline tapeet juhib meid elutuppa, kus esmase tähelepanu tõmbavad endale suur pruun nahkdiivan ning kaunis kamin. Tuba mõjub rahustavalt, hoolimata detailirohkusest. Seintele on riputatud põnevad maakaardid, kapi otsast paistab mootorratas, kaminasimsil isikupärased (ja isegi natukene kelmikad) dekoratsioonid. Just nii kui õues, ununeb ka siin kodus viibides teadmine, et oled Tallinna südalinnas. Rikkalik puidukasutus, helged toonid ja maitsekalt kombineeritud tekstiilid loovad mõnusa hubase ruumi, kus ennast nii talvekülma kui suvepäikese eest peita. Romantilise hingega inimene tunneb end siin suurepäraselt ilmselt igal aastaajal.