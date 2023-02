Kuidas kujundada köögis olevaid avatud riiuleid?

Riiulid on suurepärane koht, kus köögis asju hoida. Lisaks on tegu imelise võimalusega luua efektne fookuspunkt. Võib olla just sellepärast on neid taas kööki kujundades kasutama hakatud. Elegantsete ja kaunite riiulite kujundamine ei ole kindlasti tuumateadus. Varudes endale mõistlikult aega katsetamiseks, on igaüks võimeline looma kaunilt kureeritud riiuli.