Riie meest ei riku, aga vale riidepuu rikub riided

Ilmselt ei peatu meist paljud pikemalt sellel, missugused riidepuud kapis on ning kuidas need riietele mõjuvad. Nad on seal funktsiooni täitmas. Kui aga kapis pole piisavalt ruumi, näed vaeva riiete organiseerimisega või riided kukuvad pidevalt puudelt alla, venivad ja kaotavad oma vormi, tasuks kaaluda esmalt riidepuude inventuuri ning seejärel investeerida tõeliselt headesse riidepuudesse.