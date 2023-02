Energiakriis on suurendanud huvi alternatiivsete energialahenduste vastu

Oluline on aga leida just oma kodule parim lahendus ja ennast eelnevalt teemaga kurssi viia, sest ebateadliku käitumisega võib hoopis karuteene teha. Uibomäe sõnul on näiteks üks levinud viga, mida kodudes tehakse, kütteseadmete lühiajaline täielik väljalülitamine. „Toa uuesti üles soojendamine nõuab rohkem energiat, kui stabiilselt mõistliku temperatuuri hoidmine. Samas vaid ühe kraadi võrra temperatuuri alandamine annab umbes 5 protsenti kokkuhoidu,“ lisas ta. „Samuti on juba kodu ostmisel oluline jälgida energiaklassi märgist – mida kõrgem energiaklass, seda väiksem on jooksev energiakulu ja ahvatlus seadmeid välja lülitada või temperatuuri alandada.“