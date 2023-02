Aasta Tehasemaja 2023 ootab kandideerima

Konkurssi korraldab Woodhouse Estonia (Eesti Puitmajaliit koostöös puitmajaklastriga) juba 13ndat korda ning selle peamine eesmärk on tunnustada parimaid Eesti ettevõtete poolt toodetud puidust tehasemaju ja tutvustada puidust ehitamise võimalusi tervikuna. Möödunud aastal osales konkursil üle 20 hoone Eestist ja välismaalt. Kõige silmapaistvamaks hindas konkursi žürii Kodumaja poolt ruumimoodulitest toodetud kortermajad Norras, mis tõusid esile just keerukate tehniliste lahenduste ja liigendatud arhitektuuri poolest.

„Eesti ettevõtted on puitehituse ja tehastes majade tootmise teerajajad. Ka maailma suundumus näitab, et puidust hooned on järjest enam pildis. Puitmaja pole pelgalt palkidest laotud talumaja, mis võib olla paljudele silme ette kangastub. Puit on sobiv ehitusmaterjal ka suurte ja avalike hoonete ehituses. Eesti tootjad suudavad ehitada nii keerukaid kõrghooneid kui käsitööpalgist saunu. Nii soovimegi konkursiga tutvustada puitehituse mitmekülgseid võimalusi ja tehasemajade kvaliteeti,“ kommenteeris konkurssi puitmajaklastri juht ja konkursi eestvedaja Eeva Vahtramäe.