Kolm karu, kolm tooli ja kolm voodit. Kolm põrsakest ja kolm majakest. Lapsepõlvest saadik on muinasjuttudes olnud üks maagilistest numbritest kolm. Mis on sellel ühist koduga? Oled sa kõndinud kellegi koju ning instinktiivselt tundnud, et kodu on hästi kujundatud. Võiks isegi öelda „voolavalt“ - silm liigub mõnusalt üle ruumi, mitte miski ei ole üle. Aksessuaarid on täpselt õigesti paigutatud. Kõik tundub perfektne. Võib olla isegi rahustav?