Kus on sidrunhape asendamatu abimees ja mis pindu temaga mitte puhastada?

Sidrunhape on puhastusvahendina järjest populaarsem. Naturaalne, värvusetu ja keskkonnasõbralik aine peitub erinevates puu- ja köögiviljades, eriti sidrunites ja laimides. Eriti hea on, et sidrunhappega saab puhastada mitmeid kangemat keemiat nõudvaid kohti ning erinevalt äädikast puudub sidrunhappe lahusel ebameeldiv lõhn.