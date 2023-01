Kas oled juht, mikromanageerija või „jätan vabad käed“ ümberkujundaja?

Võib juhtuda, et proovid end protsessi liigselt kaasata ja kontrollida iga pisiasja. See aga võib tööd aeglustada või hoopis seisaku tekitada, palgatud professionaale frustreerida ja lõppkokkuvõttes muuta töökeskkonna üpris ebameeldivaks. Kas on aegu, mil mikromanageerimine on õigustatud? Kindlasti! Kuid tee seda liiga palju ja kurnad kõiki ... kaasa arvatud iseennast!

Mikromanageerijatel on sageli halb maine, ent sellel on ka oma pluss pool: kipud olema detailidele orienteeritud, proaktiivne ja pead alati kinni tähtaegadest. Nendest omadustest on suur abi, kui tegemist on nende sadade (või isegi tuhandete?) otsustega, mis tuleb ümberehitamise või renoveerimise ajal teha. Kui teised võivad surve tõttu kokku kukkuda, ei kaota mikromanageerija tõenäoliselt pead.

Kas plaanid palgata projektijuhi, disaineri või arhitekti? Proovi meeles hoida, et tegelikult maksad sellele inimesele ka meeskonna ja projekti juhtimise eest. Kui see ununeb, asud paratamatult ise projektijuhi rolli ning tulemus võib oodatust erinema hakata. Määratle enda jaoks, kus lõpeb sinu roll ja algab tegija roll. Hea mõte on enne tööde alustamist maha istuda ning täpselt kokku leppida, mille eest kumbki pool vastutab ja arutada, kus need kohustused kattuda võivad.

On vahe, kas täidad oma kohustusi või proovid protsessi üle kontrolli võtta. Kui liiga sageli asjade edenemist kontrollid, võib see tööde tegijaid segama hakata ning kasu asemel hoopis segadust luua.

Mõnes mõttes oled olenemata projektist alati maja või korteri omanikuna üldjuht - see on sinu raha ja vara, kus töö toimub. Isegi projektijuhi olemasolul, on sinul omanikuna veel ruumi tegutseda „suure pildi“ juhina. Arvestuse pidamine, oma rahaasjade jälgimine ja üldiselt asjade edenemise eest hoolitsemine on osa vastutustundliku juhi tööst. Sa ei peida end võimalike väljakutsete eest, suhtled selgelt ja tõhusalt ning väljendad julgelt muresid, mitte ei lase asjadel omasoodu minna.

Nõuanne: tea, kui palju suhtlust on mõistlik

Kui sinu ja töövõtja suhtlemisstiilid ei ühti, võid tunda, et sind eiratakse. Samas kui töövõtja vaatenurgast liiguvad asjad sujuvalt ja kõik on normaalne. Ei ole mõistlik teha mitu telefonikõnet ühe päeva jooksul ja lisaks arvukalt meilisõnumeid saata. Kui tead, et sul on kiusatus sageli helistada või meilisõnumeid saata, võib olla kasulik pidada jooksvat küsimuste ja murede loendit ning seejärel määrata nende arutamiseks kindel päev või kellaaeg, millal saad kõik teemad läbi arutada.

Nõuanne: too välja oma prioriteedid ja lase ülejäänul minna

Suure projekti keskel on lihtne kaotada end detailidesse ning tunda, et iga asi on võrdselt oluline. Muidugi on tore unistada, et projekti iga pisidetail saab täiuslik olema, ent reaalsuses on see väga ebatõenäoline. Mõned asjad ei ole võimalikud, tehakse vigu, vajalikud tooted saavad laost otsa, tekivad probleemid - nii juba kord on.

Mida sa siis teha saad? Mõtle välja, mis on sinu jaoks tõeliselt oluline (vihje: vastus ei saa olla „kõik“) ja hoia nimekirja nendest pidevalt enda lähedal. Kui need konkreetsed teemad on arutluses või tegemisel, pane käed külge ja löö kaasa. Kuid kui käesolev probleem pole sinu prioriteetide nimekirjas, hinga sügavalt sisse ja lase sellel minna.

„Jätan vabad käed“ ümberkujundaja

Milline proff ei tahaks töötada rahuliku kliendiga? Eelistad ilmselt pigem eemale hoida ja usaldad, et kokku pandud meeskond teeb oma parimat tööd. Sellisest ümberkujundajast õhkub kannatlikkust ja rahulikkust – mõlemad võtmeomadused iga eduka projekti puhul.

Mis on miinused?

Klient, kes annab vabad käed ja on rahulik, kõlab paberil hästi ja see võib ka reaalsuses edukaks koostööks osutuda. Aga! Koduomanikuna tead sina oma kodu, naabreid, vara ja (mis kõige tähtsam) seda, mida soovid sellest projektist saada – mistõttu on mõistlik mõnes valdkonnas siiski kaasatud olla. Halvimal juhul võib „käte eemalhoidmine“ tõlgenduda „otsustamatuks“ või „apaatseks“. Kui sa ei saa kiireid otsuseid teha või on keeruline sinuga ühenduse saamine, võib see projektis viivitusi põhjustada.

Nõuanne: tee oma hääl planeerimisetapis kuuldavaks

Planeerimisetapis on kõige kasulikum pöörata tähelepanu, esitada palju küsimusi ja olla protsessis aktiivne osaleja. Kui näiteks tead, et kavatsed töö tegemise ajal elada kodust eemal ega ole igapäevaste otsuste tegemiseks nii kättesaadav, on eriti oluline oma ootused, visioon ja mõtted varakult kuuldavaks teha.

Nõuanne: loo oma meeskonnaga suhtlemiseks regulaarne ajakava

Protsessist eemaldudes võib olla lihtne lasta asjadel kulgeda ning siis liiga hilja mõista, et midagi on valesti. Võimalike vigade vältimiseks, mida on hiljem raske ja kulukas parandada, on mõistlik koostada töövõtjaga kohtumiste ajakava.

Allikas: houzz.com