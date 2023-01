Laua katmiseks on palju põhjuseid, alates pühadest ja lõpetades pereõhtusöökide ja kohtingutega. Mõnikord on isegi täiesti tavalisel õhtul hea end hellitada vägevalt kaetud söögilauaga. Laud on kui lõuend nii kulinaariahuvilistele, disaineritele kui ka perenaistele. Kuid tänapäeval võib lauakatmine tunduda kadunud kunstina. Kuhu see väike lusikas käib? Kas peab kasutama riidest salvrätikuid?