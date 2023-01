Kas moekal inimesel on ka moekas kodu? Näitlejanna ja modell Julia Fox on eelkõige tuntud oma julge ja bravuurika stiili poolest. Modell andis TikToki vahendusel oma 1.6 miljonile jälgijale võimaluse piiluda tema New Yorgis asuvasse koju. „Ma toetan täielikku läbipaistvust,“ ütleb ta oma korterituuri sissejuhatuseks.