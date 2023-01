Aasta Kinnisvaramaakler 2022 Eve Kaunis: maakler on justkui arst, kes on sinu jaoks alati olemas

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda valis aasta kinnisvaramaakleriks 2022 ELUM Kinnisvarabüroo kutselise maakleri Eve Kaunise, kes teab omast käest, kui oluline on, et kodu müümise ja ostmise teekonnal oleks tagatud turvalisus kogenud nõustaja näol ja usaldus. Igal inimesel on valida, kas ta tegeleb oma kinnisvaraga ise või otsib abi. „Valik on kliendil alati. Kui klient tahab kogu selle protsessi valutult läbi käia ja tegeleda ise oma põhitööga ja hobidega või veeta aega pere ja sõpradega, siis las maakler teeb oma tööd,“ ütleb Kaunis.