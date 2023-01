Viis asja, mida ma sisekujundajana oma kodus kunagi ei tee

Siinkohal mainin esmalt ära, et iga inimese kodu on tema oma ning seal peab endal hea olema elada. See, mida keegi teine arvab, ei ole oma kodu puhul üldse oluline. Sellest põhimõttest olen alati lähtunud ka oma tööd tehes. Ma ei ole kunagi soovinud oma maitset peale suruda, kuna mina ei hakka ju seal elama. Sisekujundajana on mul kriitilisem meel aga selles osas, mida oma kodus näha tahan ning need valikud mõjutavad mind väga. Olen see hull, keda häirib, kui asjad ei ole kogu aeg ilusti sätitud ja värvid - proportsioonid omavahel kooskõlas.