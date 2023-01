Millele vannirätikut valides tähelepanu pöörata?

Pärast pesu on üsna kehv tunne end kuivatada rätikuga, millega saaks pigem nahka koorida kui mõnusalt kuivatada. Rätikuid valides ostetakse nii mõnigi kord odavaim või esimene variant ning ohverdatakse kvaliteet. Pärast tosinat pesu aga selgub, et rätik on hakanud värvi kaotama või on õmblused lahti tulnud. Sarnaselt voodipesu ostmisele on ka rätikuid valides parim variant investeerida võimalikult kvaliteetsetesse rätikutesse, mida saab kasutada aastaid. Millele valiku tegemisel tähelepanu pöörata?