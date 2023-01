Miks tutvuda enne kodu ostmist näidiskorteriga?

Elamute ja kodude plaanid

Näidiskorteris on sageli olemas planeeritavate elamute ja korterite plaanid, siseviimistlusmaterjalid ning köögimoodulite näidised. Kuna tihtipeale on materjalide struktuur ja värvitoonid piltidel või arvutiekraanil mõne võrra moonutatud, saad kohapeal viimistlusvalikuid oma silmaga näha. See teeb tulevikus valiku tegemise kordades lihtsamaks ning tänu sellele tead täpselt, mis sind uues kodus ees ootab. Ühtlasi on kohtumise käigus suurepärane võimalus tutvuda müügikonsultandiga, kes sind kogu koduostu teekonnal abistab.

Ehituskvaliteediga tutvumine

Kohale tulles saad tutvuda ka elamute ehituskvaliteedi ning üldise stiiliga — see annab sulle ülevaate, kuidas ka sinu potentsiaalne tulevane kodu välja hakkab nägema. Lisaks tekib eluruumides ringi vaadates parem arusaam kodude üldisest planeeringust, sellest kuidas sisustuselemendid või mööbel kööki mahub. Näidiskorteris viibides uudista võimalusel kindlasti ka elamu panipaikasid ja ühisalasid, näiteks trepikoda, ühist vankri- ja rattaruumi ning parkimislahendusi.

Naabruskonna atmosfääri tunnetamine

Kui kolid täiesti uude asukohta, siis on oluline, et ka elamust välja astudes end koduselt tunneksid. Seetõttu tasub näidiskorterisse minnes pilk peale heita ka naabruskonnale, seal ringi jalutades ning piirkonnaga tutvust tehes. Nii saad uudistada mis kodu vahetus läheduses asub, missuguseid vaba aja veetmise võimalusi leidub ning kuidas on lood ühistranspordiga. Pärast seda tekib veelgi reaalne ettekujutus, missugune elu selles naabruskonnas välja näeks.

Sisustusinspiratsioon