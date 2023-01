Kas valida pesukastiga voodi või kontinentaalvoodi? Või mõlemad?

Kodu sisustades võib juhtuda, et magamistuba jäetakse päris viimaseks ja voodi ostmisel peale mõõtude muuga eriti ei arvestatagi. Tegelikult on magamistoa tähtsus väga suur juba üksnes seetõttu, et veedame seal nii palju tunde! Ja mida paremini on need tunnid mööda saadetud, seda parem on meie elukvaliteet!

Lapse magamistuba on ühtlasi ka tema elutuba, mängutuba ja õppimise tuba. Ja lapse voodi on tema toas kesksel kohal. Seega – nii endale kui ka lapsele tuleb voodit valida tõepoolest läbimõeldult. Kui sinu kodus on õiged, elanike järgi valitud voodid, ulatub selle otsuse mõju üllatavalt kaugele. Hästi maganud inimesed on meeldivas tujus ja sõbralikud, isegi tervemad. Paremuse poole võivad muutuda ka peresuhted, sest puhanud inimeste hommikud on rõõmsad. Õhtuti minnakse mõnusasse magamistuppa ja kutsuvasse voodisse pigem varakult ning hea tundega, sest mõte kaisutavast voodist ja heast ööunest on nii kutsuv.

Kas pesukastiga voodi või kontinentaalvoodi?

Pesukastiga voodid ja kontinentaalvoodid on eestlaste kodudes aina populaarsemaks muutunud ning selleks on mitu mõjuvat põhjust.

Pesukastiga voodi on väga funktsionaalne, kui ruutmeetreid on vähevõitu, aga paigutamist vajavaid asju palju. Selline voodi muudab toa korrashoiu lihtsamaks ja üldmulje korrapärasemaks.

Pesukastiga voodi annab võimaluse kodus väärtuslikku ruumi kokku hoida.

Lisaks on mõnus vastu pehmet seljatuge toetuda ja veeta veidi aega mõne hea raamatu seltsis. Just lastetubadesse on aastatega klassikalise ja lihtsa voodiraami asemel aina rohkem sisse kolinud just pesukastiga voodi.

Pesukastiga voodid meeldivad eriti teismelistele. Rääkimata sellest, et mahukasse voodikasti võib panna nii lapse lumelauasaapad kui ka talveriided, on voodi mõistlik suurus enamasti selline, et lapse tuppa mahub peale voodi ka muud, näiteks lapse sõbrad.