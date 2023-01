Tapeedimustrid jõuavad tasapisi ka dušinurka

Messil nägi väga palju loodusest inspireeritud mustreid ja nende toomist elukeskkonda, mille eesmärk on inimest toetava rahuliku ning turvalise ümbruse loomine. Nii võis leida mitmeid naturaalseid looduskivi imitatsioone. Nendest enim oli esindatud lubjakivi interpretatsioon oma rahuliku mustri ja mõnusalt pehme värvigammaga. Jätkuvalt on väga popid savi, terrakota ja liiva variatsioonidega keraamilistel tooted. Värvigamma ulatab naturaalsematest veidi julgemate toonideni ja kindlasti on need pigem moodsas võtmes rafineeritud suuremates formaatides, mis sobivad edukalt kaasaegsesse interjööri.

Palju puidumustreid

Kivile tasakaaluks võis leida väga mitmeid puitimitatsioone. Ja miks ka mitte, arvestades naturaalse puidu kättesaadavust ja üha kasvavat hinda. Puitu matkivate imitatsioonide valik on hetkel ääretult rikkalik. Leidub nii suuremaid kui ka väiksemaid formaate, erinevaid kalasaba variante, mis koguvad Eestis aina enam populaarsust, aga ka tahvelparketti, mida leiab juba mõõdus 120 x 120 cm.

Seda tootekategooriat valitses messil enamasti meilgi populaarne tamme imitatsioon, mille muster oli taas pigem rahulik, n-ö harjatud pinnaga ja laia värvigammaga ning just heledamates toonides. Samas oli puidu puhul näha uuendusi. Näiteks võis näha uut suurt mõõtu 20 x 278 cm! Samuti leidus seda suuremõõtmelise plaadina mõõdus 120 x 278, millega saab katta näiteks dušinurga seinad, mida päris puiduga ei saaks teha. Samuti otsitakse variante, kuidas imiteerida meil kiiresti populaarsust kogunud puitribi. Seda on mõni tehas ka juba varem pakkunud, aga siis on see jäänud tehniliselt kalliks. Nüüd siis otsitakse viise, kuidas pakkuda head visuaalset imitatsiooni nii, et see püsiks enam-vähem mõistlikus hinnaklassis.

Messil äratasid enim huvi: looduskivimite imitatsioonid: lubjakivi, kiltkivi jt; värvikirevad, uued ja huvitavad marmorid, oonüksid ning travertiin;

tapeedi imitatsioonid;

väikesed, värvilised ja ruumilised formaadid.

Marmor ei kao kuhugi