Tallinna kooli õpilased lõid Baltikumi esimese keskkonnasõbralike filtritega õhupuhasti

Õpilasfirma idee luua keskkonnasõbralike filtritega õhupuhasteid sündis õpilasfirmade eestvedaja, Junior Achievement Eesti häkatonil ja 11. klassi alustavad noored hakkasid tootearendusega pihta juba enne õppeaasta algust. „Alguses arvasid kõik, et me oleme segi, sest neli 17-aastast tahtsid hakata kodumasinat ehitama. Tagantjärele vaadates võis see tõesti nii tunduda, sest panime oma õhupuhasti kokku peaaegu ilma kõrvalise abita,“ lisas Mossy turundusjuht Marii Heleen Rannala. Noorte sõnul oli nende teekonnal palju neid, kes neisse ei uskunud ja kellele idee täiesti teostamatu tundus. Motivatsiooni täis noori see aga ei peatanud ja oma leiutist pessimistlike arvamuste pärast nurka ei visatud, sest abi toote loomisel leiti rohkem, kui arvata osati.