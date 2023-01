Parim kodukontor võib peituda kapiuste taga või treppide all

Kodus tööle keskendumiseks vaikset kohta otsides on paljud pöördunud oma kapi poole. See on tekitanud termini „cloffice“, mis ühendab endas ingliskeelsed sõnad closet ja office. Panipaik ei leia kasutust? Voila! Uus kapikoptor. Tühi ruum trepi all? Tere, cloffice! Harva kasutatav keldrikorruse ruum? Ka see sobib. Tühi ruum kapis? Mõtleme sellegagi välja.