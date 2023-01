HEA TEADA | Uuest uuringust selgus, et köögi kõige mustem osa on maitseainepurgid!

Uuringus, mille eesmärk oli paljastada erinevate köögipindade ristsaastumise levikut ja astet, leiti, et maitseainepurkidel on ristsaastumine kõige suurem.

Kui söögivalmistamine oli lõppenud, pühkisid teadlased köögiriistu, puhastusalasid ja köögipindu, et kontrollida MS2 olemasolu. Samuti võtsid nad proove seni uurimata pindadelt, millel võib olla tõenäoline ristsaastumine, nagu maitseainepurgid ja valamusegisti käepidemed.

Pärast tulemuste analüüsimist avastasid teadlased, et kõige sagedamini saastunud objektid olid maitseainepurgid. Kokku oli MS2-ga saastunud 48 protsenti proovidest. Lõikelauad olid saastumisastmelt teisel kohal. Neile järgnesid prügikastide kaaned. Uuringu kohaselt olid segisti käepidemed aga kõige vähem saastunud objekt.

Võib oletada, et maitseainepurkide kõrge saastatuse näit on seotud sellega, et neid kasutatakse toiduvalmistamisel sageli, hoitakse protsessi ajal toidu lähedal, haaratakse vahepeal käsi pesemata ning toidu valmistamise järgselt ei puhastata.