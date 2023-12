Naabri poolt järele proovitud: mis on eestlaste arvates parimad põrandapesuvahendid?

Populaarseim vastus on ootuspäraselt puhas vesi. Küll aga saan teada, et puhtast veest olulisemgi on õige mopp ja selle niiskusaste. Kõige paremaid tulemusi toob õrnalt niisutatud mikrofiiber lapiga mopp. Narmastega mopp, mis mul korituskapis on, nii häid tulemusi anda ei pruugi.

Olen üllatunud, kui paljud soovitavad Kärcheri aurutajaid ning kaalun mõttes, kas mul endalgi on seda vaja. Eriti soovitatakse seda juhul, kui kodus on põrandal käputavaid ja mängivaid lapsi või koduloomi. Keemiavaba viis kerge vaevaga põrandad läikima saada. Puitparketti aurutajaga puhastamisel tuuakse välja, et tuleks valida minimaalse temperatuuriga aur ning pärast kindlasti igaks juhuks kuivatada. Võib olla isegi õlitada.

Arutelust selgub ka, et paljud jätavad põrandapesu käigus ühe väga olulise sammu tegemata - pärast vahendiga puhastamist ei loputata põrandat üle.

Mis aga on enimsoovitatud puhastusvahendid?

Korduvalt soovitatakse kolme toodet - Super 10, Nano Go põrandapesuvahend nanohõbedaga ja Method - Wood floor cleaner. Kõik on mulle täiesti võõrad vahendid, nii et teen kiire uurimistöö, mis on mis.

Selgub, et Super 10 on universaalne looduslik puhastusvahend kasutamiseks kogu majapidamises ning selle koostis on täielikult biolagunduv. Jutu järgi teeb ka PVC kattega põranda puhtaks nagu maagia.

Nano Go põrandapesuvahend nanohõbedaga on samuti valmistatud keskkonnasäästlike meetoditega. Kirjeldust lugedes saan teada, et igapäevaseks põrandapuhastuseks mõeldud toode on mullinätsu lõhnaga ja mis eriti oluline - põrandale ei jää pärast koristamist triipe!

Kui mõlemat eelnevalt mainitud toodet on vaja internetist tellida, siis kolmanda paljusoovitatud vahendi - Method. Wood floor cleaner - saab kätte Prismast või Stockmannist.